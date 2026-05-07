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jueves, mayo 7, 2026
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Amenaza en primaria Adela Márquez habría sido por “reto viral”: SSP

Por:
Alejandra Olivera
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Se realizará investigación para determinar origen del mensaje. / Foto: Es Imagen.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González señaló que la amenaza difundida en la primaria “Adela Márquez”, ubicada en el Infonavit La Rosa habría sido parte de “un reto viral”, ante este tipo de situaciones adelantó que incrementarán la presencia de elementos en escuelas.

En conferencia de prensa, detalló que las autoridades atenderán cualquier reporte que ponga en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes.

Sin embargo, explicó que este tipo de mensajes suelen estar relacionados con “retos virales” o publicaciones en redes sociales que buscan generar alarma o “sabotear” las actividades escolares.

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Además dijo que se hará por una investigación para determinar el origen del mensaje que fue hallado la mañana de este jueves.

Recordó que en semanas recientes también se recibieron reportes sobre supuestos tiroteos en distintos planteles educativos, situaciones que activaron protocolos de reacción inmediata por parte de corporaciones estatales y municipales.

Ante este panorama, Sánchez González anunció un reforzamiento de la seguridad en escuelas de la entidad, mediante una mayor presencia policial y vigilancia preventiva con el objetivo de brindar tranquilidad a alumnos, maestros y padres de familia.

El vicealmirante reiteró que la SSP mantendrá atención permanente a cualquier amenaza o publicación sospechosa y exhortó a estudiantes a actuar con responsabilidad, evitando difundir mensajes que provoquen miedo o afecten las actividades académicas.

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