Pável Gaspar afirma que cumplen tiempos sobre infancias trans

El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, aseguró que se encuentran dentro de los tiempos legales para atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la legislación de las infancias trans.

A pesar de que el Poder Legislativo tiene múltiples llamamientos de la Corte para aprobar las reformas en el Pleno, el coordinador de la bancada de Morena evitó dar una fecha concreta para reconocer la identidad autopercibida en menores de edad.

En entrevista, subrayó que el Congreso es un órgano autónomo que debe escuchar “todas las voces”, por lo que el proceso legislativo requiere de un análisis profundo, asesoría jurídica y consulta ciudadana antes de ser sometido a votación.

Al ser cuestionado sobre si el retraso responde a un posible costo político para su partido por ser un tema polémico, el legislador afirmó que Morena es un movimiento emanado del pueblo y que, por tanto, las decisiones colegiadas se toman tras un estudio detallado.

Aseguró que el área jurídica sigue analizando el fallo de la Corte, asegurando que actuarán en apego al ordenamiento jurídico, pero sin “sacar las cosas al vapor”.

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Precisó que, una vez que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de mayo, cuentan con un plazo de 10 días para darle contestación al máximo tribunal de justicia.

“Estamos esperando iniciar el periodo de sesiones, el tercer periodo de sesiones ordinarias; la Corte nos pone tiempos y, a partir de que inicie el periodo ordinario, tenemos 10 días para darle contestación y estamos todavía en el proceso de estudio”, declaró.

En días pasados, durante su visita a Puebla, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que el Congreso local tiene un plazo de seis meses para concretar el reconocimiento de las infancias trans.

Con las reformas al Código Civil del Estado, niñas y niños menores de 18 años podrán modificar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida.

Editor: César A. García

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