SEDIF concluye visitas de 33 municipios a Feria de Puebla

Como parte de las estrategias para que la niñez poblana disfrute de espacios recreativos y experiencias significativas, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) concluyó con la etapa de visitas organizadas por sus 31 delegaciones a la Feria de Puebla 2026, donde participaron niñas y niños originarios de 33 municipios.

En la última jornada asistieron familias originarias de Acatzingo, Axutla, Ahuatlán, Huehuetlán el Grande y Zacapala, quienes recorrieron distintas atracciones del recinto ferial, disfrutaron de presentaciones artísticas, musicales y compartieron momentos de convivencia en un ambiente seguro y familiar. Durante la visita, el director general del organismo, Juan Carlos Valdez Zayas, entregó juguetes para hacer aún más especial la vivencia pensada en las y los infantes.

Estas acciones impulsadas por la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, lograron que infancias de distintas regiones tuvieran acceso a las actividades culturales, recreativas y de integración junto a sus familias. Las y los menores de edad se mostraron a gusto con la experiencia y los presentes que recibieron.

Con una visión cercana y humanista, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta Mier mantiene estrategias que promueven el bienestar de la niñez en todo el estado, en concordancia con el enfoque social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfocado en construir mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

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