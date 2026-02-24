Laura Artemisa supervisa programas de Bienestar en Totimehuacan

“Tenemos que trabajar desde el amor a Puebla y la sensibilidad, porque vivimos en un mismo lugar, con necesidades e intereses comunes, como ustedes también soy madre de familia comprometida con nuestro estado, con la responsabilidad de unir esfuerzos para mejorar el día a día de todas y todos” señaló la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al enfatizar que en el gobierno que encabeza Alejandro Armenta “no somos omisos antes las necesidades que encontramos en el camino, esa es la importancia de hacer más territorio y menos escritorio”.

En reunión de trabajo organizada por el diputado local José Luis Figueroa con habitantes de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Laura Artemisa García supervisó avances de los programas del Bienestar, además de reconocer el liderazgo y convicción de la gente de la región, por buscar herramientas que les permitan acceder a la justicia social.

Laura Artemisa García recordó a los asistentes que uno de los compromisos del gobernador Alejandro Armenta es el de fortalecer la seguridad en Puebla “muestra de esto es la instalación de mil 500 Alarmas Vecinales, además de que este año sumaremos 2 mil más por instrucciones de nuestro mandatario, tenemos que trabajar en unidad, nos hemos olvidado de nuestra sociedad y debemos recuperar lo que hemos perdido para vivir en comunidad, recordar que solucionar los problemas es posible si trabajamos juntos por sus hijos y los míos, por nuestros nietos, por todos y todas”.

La secretaria de Bienestar subrayó que el Programa de Obra Comunitaria representa el humanismo mexicano convertido en acción, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta, además de enfatizar que cuando el pueblo participa, los resultados se multiplican.

En reunión con habitantes de San Francisco Totimehuacan, Laura Artemisa García recordó que administraciones pasadas dejaron pendientes importantes en conectividad, banquetas y guarniciones, pero hoy se atienden estas necesidades, con la optimización de recursos, gracias a que son las mujeres quienes fungen como tesoreras de los comités de Obra Comunitaria.

Por su parte, el coordinador de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social, Edgar Chumacero Hernández, informó que gracias al respaldo del gobernador se destinarán más de 300 millones de pesos en Obra Comunitaria para la capital poblana.

En tanto, el diputado José Luis Figueroa Cortés precisó que, tras años de abandono, hoy el municipio y el distrito viven una etapa de transformación, impulsada por el gobierno estatal.

Con estas acciones, la secretaria de Bienestar refrenda su compromiso de trabajar en territorio, con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar beneficios directos a las familias que más lo necesitan para fortalecer el bienestar y la justicia social.

