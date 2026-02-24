Tren embiste vehículo en Tehuacán; lesiona a pareja de adultos mayores

Una pareja de adultos mayores resultó con lesiones leves después de que la unidad en la que viajaban fuera embestida por un tren en Tehuacán.

El hecho ocurrió en el cruce de Vía Puebla y 4 Poniente, cuando el conductor presuntamente intentó ganarle el paso a la locomotora. En el interior del vehículo viajaba la pareja, quienes presentaron golpes leves tras el impacto.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes.

De acuerdo con el reporte oficial, las lesiones no pusieron en riesgo su vida y no fue necesario su traslado a un hospital.

Autoridades municipales realizaron las diligencias correspondientes en la zona para determinar responsabilidades y exhortaron a la ciudadanía a respetar los señalamientos ferroviarios y extremar precauciones en cruces de tren.

