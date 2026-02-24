Tráiler accidentado provoca cierre en la autopista Puebla-Orizaba

Un accidente registrado sobre la autopista Puebla-Orizaba mantiene el cierre a la circulación debido a un tráiler siniestrado en el tramo Mendoza–Maltrata.

El percance se presenta a la altura del kilómetro 252, después de la recta de Balastrera y antes de iniciar las Cumbres de Maltrata, con dirección a Puebla.

Los primeros reportes señalan que un tráiler quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a interrumpir el paso vehicular en la zona.

Asimismo, se informó que diésel quedó derramado sobre el pavimento, situación que representa un riesgo para los automovilistas.

Cuerpos de emergencia se dirigen al lugar para atender el incidente y realizar las labores correspondientes, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones, manejar a la defensiva y atender las indicaciones de las autoridades.

