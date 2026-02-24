Tras muerte de “El Mencho”, contrastan posturas de la oposición en Puebla

La respuesta de los partidos de oposición en Puebla ante el operativo federal contra Nemesio Oseguera, “El Mencho“, ha sido de contrastes.

Aunque reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas, resaltaron la reacción del crimen organizado y la falta de una estrategia de contención a largo plazo.

El Partido Acción Nacional (PAN) reconoció la captura, pero calificó como “inaceptable” que la ciudadanía fuera tomada como rehén en bloqueos e incendios.

Tal vez te interese: Morena pide a oposición respaldar estrategia de seguridad tras caída de “El Mencho”

La dirigencia afirmó que las autoridades estatales y federales se vieron superadas por el caos y exigió que no se permita la anarquía bajo el pretexto de operativos de seguridad.

La secretaria general, Genoveva Huerta Villegas, subrayó que la caída de un líder no extingue a la organización, por lo que demandó una estrategia real para evitar que se repitan escenas como las del domingo pasado.

#México amaneció con bloqueos y quema de vehículos en varios estados, después de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fuera abatido en un operativo.



En @AccionNacional reconocemos el trabajo y el riesgo asumido por las… pic.twitter.com/gYc6hbWKOt — Genoveva Huerta (@GenovevaHuerta) February 22, 2026

PRI reconoce a EEUU

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) alineó su postura con la dirigencia nacional, centrando su análisis en la técnica operativa y la política criminal.

La dirigente, Xitlalic Ceja, apuntó que la política de “abrazos no balazos” del sexenio anterior, señalando que hace falta una mano más firme para contener las reacciones delictivas.

Además, destacó que el éxito del operativo fue posible gracias a la coordinación con el Gobierno de Estados Unidos, sugiriendo que la inteligencia extranjera fue clave para la caída de “El Mencho”.

A la opinión pública. pic.twitter.com/P82oqFkjZc — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 22, 2026

MC manifiesta respaldo institucional

A diferencia del bloque PAN-PRI, la dirigencia de MC en Puebla adoptó un tono de mayor colaboración con el gobierno.

La dirigencia encabezada por Fedrha Suriano reconoció el actuar de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Además, afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta cuentan con su apoyo en tareas de seguridad, siempre que se traduzcan en acciones concretas que devuelvan la tranquilidad a Puebla.

Te recomendamos: