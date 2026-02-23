Clases presenciales vuelven este 24 de febrero: SEP Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla informó que, a partir de este martes 24 de febrero, se reanudarán las clases presenciales en las instituciones educativas de todos los niveles en la entidad, con el objetivo de dar continuidad a las actividades académicas y al seguimiento de los contenidos programados.

“La dependencia informa a la comunidad educativa (madres, padres, tutores, alumnas, alumnos, docentes y trabajadores de la educación) que las actividades seguirán con normalidad“, se lee en el comunicado.

Este lunes las clases se impartieron a distancia debido a la entrada del frente frío número 36, situación que impactó a más de 16 mil escuelas en el estado.

Te recomendamos: Universidades retomarán clases presenciales este martes en Puebla

La dependencia señaló que atenderá las recomendaciones de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgos ante los cambios bruscos de temperatura, con la finalidad de salvaguardar la salud y el bienestar de la comunidad escolar.

El Gobierno del Estado solicitó a la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales para obtener información real.

Te recomendamos: