ASF confirma cuentas claras en recursos de Cuautlancingo

El municipio de Cuautlancingo demostró un manejo eficiente, responsable y pulcro de los recursos públicos federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmara que no existen montos por aclarar ni observaciones derivadas de la fiscalización correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2024.

De acuerdo con el último Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, la ASF determinó que del universo seleccionado no se emitieron recomendaciones, ni acciones correctivas, lo que confirma que el gobierno municipal ejerció los recursos conforme a la normatividad aplicable, bajo criterios de eficiencia, legalidad y transparencia.

Este resultado posiciona a Cuautlancingo como un municipio con finanzas sanas y con una administración comprometida con la correcta aplicación de los recursos públicos, lo que fortalece la confianza ciudadana y consolida una gestión basada en la rendición de cuentas.

Al respecto, el presidente municipal, Omar Muñoz, destacó que este resultado es reflejo del compromiso institucional con la transparencia y el uso responsable del dinero del pueblo.

“Este resultado confirma que en Cuautlancingo gobernamos con responsabilidad, orden y transparencia. Cada peso que recibimos se ejerce con honestidad y en beneficio directo de las familias. No tener observaciones ni montos por aclarar es una muestra clara de que estamos haciendo bien las cosas y de que nuestro gobierno está comprometido con la legalidad y la confianza ciudadana”, afirmó.

El edil subrayó que estos resultados fortalecen la credibilidad del municipio ante las instancias fiscalizadoras y la ciudadanía, al tiempo que refrendan el compromiso de su administración de mantener un ejercicio eficiente de los recursos federales al priorizar obras, servicios y acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de la población.

Con este dictamen favorable, el gobierno municipal reafirma su política de disciplina financiera y transparencia, además de consolidar una administración que cumple con los más altos estándares en el manejo de los recursos públicos.

