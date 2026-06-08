San Pedro Cholula atiende colapso de colector pluvial en la México-Puebla

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informó que, tras el colapso de un colector pluvial ocurrido sobre la Carretera Federal México-Puebla a la altura de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, se activó un operativo para atender el hundimiento del pavimento.

Por instrucciones de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, las áreas de Infraestructura, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH) y Vialidad acordonaron la zona para evitar riesgos a peatones y vehículos, e iniciaron labores de retiro de pavimento y excavación para localizar el punto exacto del colapso.

Como parte de un proyecto integral de rehabilitación del sistema pluvial, las dependencias determinaron la sustitución del tramo afectado. Tonantzin Fernández acudió al sitio y agradeció a los trabajadores municipales por sumar esfuerzos y laborar de manera coordinada.

La alcaldesa destacó que su administración atiende de forma oportuna los reportes ciudadanos, brindando soluciones inmediatas a las necesidades de la población.

Con la sustitución del tramo de drenaje pluvial afectado y la compactación del suelo intervenido, el gobierno municipal reafirmó su compromiso de atender las inquietudes ciudadanas mediante una política pública de cercanía, sensibilidad y atención permanente en materia de obra y servicios públicos.

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