Guadalupe Vargas impulsa comités ciudadanos de Alarmas Vecinales en Xicotepec

Como parte de las acciones para fortalecer la prevención del delito, la seguridad comunitaria y la participación ciudadana, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, realizó un recorrido por distintas colonias del municipio de Xicotepec para impulsar la conformación de comités ciudadanos dentro del programa de Alarmas Vecinales, estrategia promovida por el Ejecutivo.

Acompañada por la delegada de Bienestar, Gema Mejía, la legisladora participó en un total de 10 asambleas ciudadanas, donde vecinas y vecinos se organizaron para definir los puntos estratégicos donde serán instaladas las alarmas que permitirán una respuesta más rápida ante cualquier emergencia.

Las actividades se desarrollaron en colonias y zonas como San Antonio, Los Tezontles, La Rivera, Vista Hermosa, La Esmeralda, La Esperanza, Las Azaleas, Camino a la Universidad, así como en las calles Porfirio Díaz y Mina, en el centro de Xicotepec.

Durante los encuentros, se destacó la importancia de fortalecer el tejido social mediante la comunicación, la organización y la participación de la ciudadanía, involucrando a estudiantes.

Guadalupe Vargas señaló que la seguridad también se construye desde la comunidad, por lo que la conformación de estos comités representa un paso importante para mantener entornos más seguros, solidarios y participativos.

“Cuando las y los vecinos se organizan, se comunican y participan, construimos comunidades más fuertes y seguras para todas y todos”, expresó.

Con estas acciones, se continúa fortaleciendo una estrategia que coloca a la ciudadanía como protagonista en la prevención y la construcción de entornos de bienestar para las familias de la Sierra Norte.

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