Bienestar invertirá 27.7 millones de pesos en planteles del COBAEP

Con el objetivo de garantizar espacios dignos que impulsen el desarrollo integral de las juventudes poblanas, bajo la visión de justicia social del gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Bienestar invertirá 27.7 millones de pesos en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), a través del programa de Obra Comunitaria.

Durante un Encuentro con integrantes del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres Magisterial (SITRACOBP), la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reconoció la trayectoria, vocación y compromiso de las maestras y maestros como formadores clave de la sociedad.

Destacó que el prestigio del COBAEP se ha consolidado gracias a la excelencia educativa que brinda resultados sobresalientes en los ámbitos académico, deportivo, cultural y artístico, por lo que resulta indispensable que tanto estudiantes como personal administrativo realicen sus actividades en condiciones óptimas.

A través del programa de Obra Comunitaria, diferentes planteles del Colegio de Bachilleres conformarán su Comité y elegirán las acciones a realizar en beneficio de las y los alumnos, así como la comunidad docente.

Con estos programas, acorde a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso de transformar a Puebla, donde la educación es el principal motor de cambio.

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