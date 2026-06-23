Más de 6 mil poblanos han participado en actividades deportivas del estado

Con una estrategia que fortalece el deporte como herramienta para atender las causas de la violencia, generar oportunidades para la juventud y afianzar el tejido social, el Gobierno del Estado impulsa acciones que benefician a miles de poblanas y poblanos mediante espacios dignos para la activación física, torneos comunitarios y eventos de formación deportiva.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló ante medios de comunicación, que el deporte forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al contribuir, junto con la0 educación, la cultura y el combate a la pobreza y la marginación, a que niñas, niños y jóvenes construyan un proyecto de vida con mayores oportunidades y alejados de conductas de riesgo.

Como parte de esta política pública, más de 6 mil poblanos y poblanas han participado en actividades deportivas, se concluyeron 32 nuevos espacios para la práctica del deporte y más de mil karatecas de todo el estado formaron parte de encuentros de integración y competencia, informó la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez.

Entre los principales resultados destacan los Mundialitos Llaneros, con 21 torneos, 71 equipos, 790 niñas y niños participantes, así como la asistencia de cerca de 4 mil 950 personas provenientes de 20 colonias y siete juntas auxiliares.

Esta estrategia, vinculada al Mundial Social, fomenta hábitos saludables, fortalece la convivencia y acerca el deporte a las comunidades. Asimismo, se presentaron los avances del convenio para la Intervención y Modernización de Infraestructura Deportiva Comunitaria, desarrollado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno del Estado, 30 ayuntamientos y la Secretaría de Deporte y Juventud. Como resultado, concluyeron 32 espacios deportivos: 27 nuevas canchas ,una de fútbol 11, 23 de fútbol 5 y tres de fútbol 7, además de cinco rehabilitaciones de espacios de usos múltiples.

En materia de desarrollo deportivo, el Primer Encuentro Intermunicipal de las Escuelas de Karate Do “Por Amor a Puebla” reunió a mil 88 karatecas de las 81 escuelas del estado en el Velódromo Salomón Jauli, con el propósito de fortalecer la disciplina, el respeto, la inclusión y la sana convivencia.

De igual forma, el Gimnasio Raúl Velasco de Santiago fue sede del Selectivo Estatal de Fisicoconstructivismo, con la participación de 180 atletas. De esta competencia surgió la selección poblana integrada por 18 deportistas que representarán a la entidad en el Campeonato Nacional, del 3 al 5 de julio en Monterrey.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso de impulsar el talento deportivo, ampliar las oportunidades para la juventud y consolidar a la entidad como referente nacional en la promoción del deporte y el desarrollo integral.

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