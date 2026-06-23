Realizan formación “Derechos de las Mujeres Trans y Lesbianas”

Con el propósito de promover la igualdad, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, la dependencia estatal llevó a cabo la formación “Derechos de las Mujeres Trans y Lesbianas”, un espacio de análisis orientado al reconocimiento de la dignidad, las libertades fundamentales y el acceso pleno a derechos.

Durante la jornada participó la titular de la dependencia, Yadira Lira Navarro; la subsecretaria de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, María Gabriela Pérez Bazán; la subsecretaria de Prevención de la Violencia y Discriminación, Mónica Elizabeth Campos Gil; la diputada local Cinthya Gabriela Chumacero; así como representantes de distintas áreas del Gobierno del Estado.

En su mensaje, la titular de la dependencia destacó que el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la justicia y una vida libre de discriminación constituye un principio esencial para consolidar una entidad más justa e igualitaria. Señaló además, que el reconocimiento de las identidades fortalece la convivencia comunitaria y favorece una cultura basada en la dignidad humana.

Las actividades incluyeron ponencias especializadas sobre derechos humanos, protocolos de actuación para mujeres trans y lesbianas, además de exposiciones sobre representación, participación ciudadana y visibilidad. Los contenidos permitieron ampliar el conocimiento sobre los desafíos que enfrentan diversos sectores de la población y las acciones necesarias para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

La institución refrenda su compromiso con la construcción de entornos seguros, libres de discriminación y con igualdad de oportunidades. Estas acciones responden a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier de impulsar políticas públicas centradas en la dignidad, el respeto y el bienestar de las personas.

A través del Gobierno del Estado de Puebla, la dependencia mantendrá estrategias orientadas al reconocimiento de la diversidad humana, la igualdad sustantiva y el acceso efectivo a los derechos de todas.

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