Puebla capital entrega enseres a damnificados por lluvia

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, continúa con la entrega de enseres domésticos a las personas damnificadas por la lluvia atípica registrada el pasado domingo 28 de junio en la capital poblana, como parte de las acciones de atención y acompañamiento a las familias afectadas.

En esta ocasión, los apoyos fueron entregados a habitantes de la colonia Adolfo López Mateos, quienes recibieron diversos artículos de primera necesidad para contribuir a la recuperación de sus hogares y atender las afectaciones derivadas de las intensas precipitaciones.

El Gobierno de la Ciudad mantiene una coordinación permanente con la Federación y el Estado para brindar atención integral a las zonas afectadas, mediante recorridos, evaluación de daños y entrega de apoyos directos a la población que más lo necesita.

Seguimos acompañando a las familias que resultaron afectadas por la lluvia atípica del pasado 28 de junio. 🌧️



Este día entregamos enseres domésticos a vecinas y vecinos de la colonia Adolfo López Mateos para apoyar la recuperación de sus hogares. 🏠



Mantenemos coordinación… pic.twitter.com/SYusPd7u0v — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 4, 2026

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