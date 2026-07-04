19.5 C
Puebla City
domingo, julio 5, 2026
Inicio Capital

Puebla capital entrega enseres a damnificados por lluvia

Por:
Redaccion Oronoticias
-
12
Se mantiene acompañamiento a las y los habitantes afectados por la lluvia del 28 de junio.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, continúa con la entrega de enseres domésticos a las personas damnificadas por la lluvia atípica registrada el pasado domingo 28 de junio en la capital poblana, como parte de las acciones de atención y acompañamiento a las familias afectadas.

En esta ocasión, los apoyos fueron entregados a habitantes de la colonia Adolfo López Mateos, quienes recibieron diversos artículos de primera necesidad para contribuir a la recuperación de sus hogares y atender las afectaciones derivadas de las intensas precipitaciones.

El Gobierno de la Ciudad mantiene una coordinación permanente con la Federación y el Estado para brindar atención integral a las zonas afectadas, mediante recorridos, evaluación de daños y entrega de apoyos directos a la población que más lo necesita.

Te recomendamos:

Puebla capital presenta convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Puebla lanza campaña para conservar y limpiar los 14 barrios históricos

Redaccion Oronoticias -

Puebla emite recomendaciones en panteones para este 10 de mayo

stafforonoticias -