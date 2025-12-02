Pepe Chedraui fortalece Gobierno Abierto con Alianza Universitaria

Con el propósito de impulsar la participación estudiantil y la transparencia en la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la primera reunión de la Alianza Universitaria por el Gobierno Abierto, un encuentro integrado por representantes de diversas instituciones educativas.

La reunión tuvo como objetivo establecer la agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y las universidades pertenecientes a la alianza, entre las que se encuentran AUIEMSS, Anáhuac, Escuela Libre de Derecho de Puebla, IBERO Puebla, Universidad IEU, Universidad del Valle de Puebla, para promover una comunidad estudiantil abierta, participativa y comprometida con la sociedad.

En su mensaje, el edil, Pepe Chedraui Budib, destacó que con esta alianza se establece una comunicación directa y cercana para promover tácticas reales de un gobierno abierto, inducir la participación de la comunidad universitaria y generar proyectos de impacto en la capital.

“Queremos que el conocimiento, la creatividad y el potencial de nuestras juventudes se traduzcan en soluciones innovadoras y concretas para los retos que enfrenta Puebla día con día”, subrayó.

Por su parte, Laura E. García González, coordinadora general de Transparencia y Municipio Abierto resaltó que esta iniciativa permite fomentar a la capital como un gobierno cercano y referente en tema de gobierno abierto, formando así juventudes más informadas.

“Con el fin de impulsar proyectos de colaboración que beneficien tanto a nuestras comunidades universitarias como a la ciudadanía en su conjunto”, enfatizó.

A su vez, Zaira González Gómez, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Género, resaltó que gracias a esta mesa de trabajo se fortalece la relación entre las instituciones y la academia por una capital más abierta, justa y participativa.

“Donde hay una mujer, hay transformación; donde hay colaboración, hay futuro; y donde hay universidades dispuestas a abrirse, hay ciudad”, afirmó.

Se contó con la conferencia “Del Estado Transparente al Estado Inteligente: Desafíos de la Apertura Institucional”, impartida por Jaime Abraham Cerdio Moisés, director general de Nexus Analítica, en la que aportó conceptos clave para consolidar acciones conjuntas de gobierno abierto y reflexionar sobre los retos actuales de la apertura institucional.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso por una capital más justa, ordenada y transparente.

Te recomendamos: