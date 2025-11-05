Rehabilitación en en Fovissste San Roque beneficiará a 5 mil habitantes

Como parte de las acciones para el mejoramiento de las arterias viales de la capital, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, supervisó los trabajos de rehabilitación vial que se llevan a cabo en la calle Venus en la colonia Fovissste San Roque, la cual beneficiará a más de 5 mil 100 habitantes del sur de la capital.

Al respecto, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, los trabajos de intervención incluyen construcción de base hidráulica, guarniciones, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, rampas, colocación de carpeta asfáltica, bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias en una superficie total de 7 mil metros cuadrados.

“La rehabilitación de la calle Venus representa un paso firme hacia la transformación vial que impulsa el Gobierno de la Ciudad. Con acciones concretas y supervisión constante, se garantiza que cada obra se traduzca en beneficios reales para las familias y en una movilidad más eficiente para todos los sectores de la población”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal mencionó que la rehabilitación de esta vialidad no solo mejora la superficie de rodamiento, sino que también fortalece la infraestructura básica de la zona y brinda mayor seguridad, accesibilidad y bienestar.

“Cada tramo rehabilitado es una muestra del compromiso de esta administración municipal con el desarrollo ordenado y sostenible de la ciudad”, puntualizó.

Cabe destacar que, se continúa con la colocación de carpeta asfáltica en una longitud de 430 metros, en un ancho de vialidad de 8.7 metros.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura vial de las colonias de la capital, a través de la implementación de proyectos que impulsen la mejora de la calidad de vida en el territorio capitalino.

