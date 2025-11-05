Avión de carga se estrella y explota en Kentucky; hay 3 muertos

Un avión de carga, perteneciente a la compañía UPS, se estrelló este martes minutos después de despegar del aeropuerto de Louisville, Kentucky, provocando una explosión masiva y un incendio que afectó negocios y carreteras cercanas.

El gobernador Andy Beshear confirmó al menos tres fallecidos y once heridos, varios de ellos en estado grave. Las autoridades anticipan que el número de víctimas mortales podría aumentar mientras continúan las labores de rescate.

“Quien haya visto las imágenes del video sabe lo violento que fue el accidente”, declaró Beshear durante una conferencia de prensa. El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, señaló que todos los servicios de emergencia trabajan en el lugar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) iniciaron una investigación sobre el vuelo 2976 de UPS. La NTSB será la encargada de dirigir las diligencias, según informó la FAA.

Videos en redes sociales muestran lo que parece ser llamas saliendo del motor izquierdo del avión durante el despegue, seguido de una gran bola de fuego. Testigos captaron una enorme columna de humo negro que se extendió por kilómetros.

