Hombre acosa a Claudia Sheinbaum durante recorrido en CDMX

Un sujeto abordó de manera sorpresiva a la presidenta Claudia Sheinbaum este martes, cuando realizaba un recorrido espontáneo por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió cerca del mediodía, tras la salida de la mandataria de Palacio Nacional para saludar a capitalinos y turistas acompañada únicamente por elementos de su ayudantía.

Momentos antes del hecho, Sheinbaum había interactuado cordialmente con un grupo de jóvenes turistas de Durango, quienes le expresaron su admiración y le lanzaron una porra.

Sin embargo, al reunirse un grupo más numeroso de ciudadanos, un hombre con camisa gris se acercó a Claudia Sheinbaum y la rodeó con sus brazos de manera brusca y aparentemente la besó.

En videos que circulan en redes sociales se escucha a testigos exclamar “Ey, ey“. Inmediatamente, un elemento de la ayudantía presidencial intervino para separar al individuo.

La presidenta continuó con su recorrido tras el incidente, que no pasó a mayores. El sujeto fue apartado del área sin que se reportaran detenciones o consecuencias adicionales.