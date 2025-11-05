Pepe Chedraui participa en la Smart City Expo World Congress 2025

Consolidado como el principal evento internacional dedicado a las ciudades y a las soluciones urbanas inteligentes, el Smart City Expo World Congress, que se lleva a cabo en Barcelona, España, fue inaugurado con la presencia del alcalde Pepe Chedraui Budib.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, el presidente municipal destacó que la capital poblana apuesta por el futuro, por lo que es necesario participar en estos encuentros donde las y los asistentes trabajan por el desarrollo urbano.

Reiteró su interés por lograr que Puebla capital se convierta en una ciudad inteligente y tecnológica, y compartió los avances que se tienen con Puebla Brilla, la semaforización y temas de seguridad.

Pepe Chedraui sostuvo que este congreso internacional impulsa alianzas entre gobiernos, empresas y sociedad civil para diseñar soluciones urbanas con enfoque humano y tecnológico. Asimismo, expresó que el Gobierno de la cuarta ciudad más grande de México está decidido a avanzar con orden, tecnología e inclusión.

Dicho encuentro, organizado por Fira Barcelona, se celebra del 4 al 6 de noviembre bajo el lema “The Time for Cities” con la presencia de más de mil 100 expositores y 25 mil visitantes, superando la asistencia del año pasado.

Las y los participantes se centran en las estrategias para transformar las ciudades en espacios más sostenibles, eficientes y habitables, con el uso de la tecnología, dando paso a la inteligencia artificial como un elemento clave hacia ciudades más eficientes y sostenibles.

