Serena Williams anuncia su regreso a las canchas

Después de meses repletos de rumores, la multi campeona Serena Williams anunció oficialmente su regreso a las canchas a través de un video en sus redes sociales.

La noticia llega después de que la propia tenista negara su vuelta en febrero de este mismo año, cuando declaró: “Dios mío, no estoy regresando. Este incendio es una locura”, tras aparecer en la lista de atletas que completaron el proceso de la Agencia Mundial Antidopaje para volver a las competencias.

En dicho video se observa una banca situada en la cancha de entrenamiento de Williams, donde su teléfono no para de sonar; acto seguido, la tenista entra en cuadro con raqueta en mano para revisar el celular.

Posteriormente, la pantalla se va a negro con la leyenda: “Supongo que todos escucharon las noticias”, mientras se escucha a la estadounidense decir: “Tengo que cambiar de número”. El video concluye mostrando su logotipo personal junto al de la marca deportiva que la patrocina.

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Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8 — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

Por si fuera poco, ya se conoce el escenario de su retorno, la Federación Británica de Tenis (LTA) anunció en sus redes sociales y sitio web oficial que concedió a la estadounidense una invitación para participar en el cuadro de dobles del torneo HSBC Championship. De acuerdo con la jugadora, “Queen’s Club parece el lugar perfecto para comenzar este próximo capítulo”. Asimismo, en el podcast de Andy Roddick se adelantó que su pareja en la cancha será la joven canadiense Victoria Mboko.

La elección de la superficie no es obra de la casualidad, ya que el prestigioso certamen se disputa sobre hierba, al respecto, Williams declaró: “El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera y estoy emocionada de volver a competir en uno de los escenarios más emblemáticos de este deporte”.

Este torneo es considerado históricamente como la antesala perfecta para preparar su participación en Wimbledon, por lo que no sería imposible que pueda colarse al certamen.

Editor: José Francisco Escobar

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