Choque en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca deja varios heridos

Un aparatoso choque entre un autobús de pasajeros de la línea AU y una camioneta particular se registró la tarde de este lunes sobre la autopista Cuacnopalan–Oaxaca 135D, a la altura del kilómetro 15, dejando como saldo varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. El percance movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y rescate.

De acuerdo con los primeros reportes, hasta el momento no se ha determinado con certeza quién habría provocado el accidente; sin embargo, la magnitud del impacto dejó a la camioneta completamente destrozada.

Al lugar arribaron paramédicos y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas lesionadas. Tras una valoración en el sitio, los heridos fueron inmovilizados y trasladados de urgencia a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

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Debido a la gravedad del percance y para evitar riesgos adicionales sobre la carpeta asfáltica, elementos del Ejército Mexicano se desplegaron en la zona para realizar labores de abanderamiento y asegurar el perímetro.

Asimismo, agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el retiro de las unidades siniestradas, con el objetivo de deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades mantienen un operativo en la zona y exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y circular con cuidado al transitar por el tramo afectado, a fin de prevenir nuevos incidentes.

Editor: César A. García

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