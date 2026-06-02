Balacera en Mercado Morelos dejó tres heridos y dos detenidos

Un total de tres personas heridas fue el resultado de un ataque armado en inmediaciones de la colonia Diez de Mayo, en la ciudad de Puebla, misma que se presume habría iniciado en el área del mercado Morelos y concluido en el camellón central que colinda con El Campanario.

La agresión se originó durante la tarde del 1 de junio, cuando ciudadanos de la zona llamaron al 911 y reportaron que se habían escuchado múltiples disparos y posteriormente vieron salir huyendo a los responsables.

En la escena quedaron heridos y en el suelo, dos hombres y una mujer, cuya identidad no fue revelada a la opinión pública. Mientras tanto, los responsables habrían intentado escapar con sentido a la colonia México 68, lo cual provocó una intensa movilización policiaca en el área.

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Tras el despliegue de efectivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), MARINA y Guardia Nacional, se reportó la detención de al menos dos masculinos que presuntamente participaron en este crimen.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por homicidio en grado de tentativa, mientras que, los afectados fueron llevados a un hospital para su correcta atención.

Hasta el momento no se ha reportado de forma oficial el móvil de la agresión; sin embargo, en la zona fue visible el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la búsqueda de indicios delictivos y más posibles sospechosos del crimen.

Editor: César A. García

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