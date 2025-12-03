Puebla paga miles de millones por “obras fantasmas”, denuncia Armenta

En Puebla, nos estamos enfrentando a la delincuencia organizada hecha gobierno, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier, al referir que arrastra sentencias judiciales a favor de empresas que cobran miles de millones de pesos al Estado por “obras fantasmas”.

En conferencia de prensa, señaló que entre 1998 y 2024, el Ejecutivo “pateó” nueve contratos de pagos a empresas por “obras inexistentes”; sin embargo, obtuvieron sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ahora su administración debe cumplir.

Lo anterior lo atribuyó a que durante años “delincuentes disfrazados de políticos y empresarios” se coludieron para simular obras millonarias, es decir, no se ejecutaron, pero las dictaminaron como existentes.

“Al gobernante en turno se le ocurrió saquear con su socioempresario, diciendo que hizo la carretera y le puso cunetas que costaron 15 millones de pesos, pero en 10 años del litigio, ya son 700 millones de pesos; los jueces y magistrados coludidos sentencian al gobierno a pagar 700 millones de pesos por obras inexistentes”, ejemplificó.

Por ello, dijo que cuando se cancelaron las licitaciones, jueces obligaron al Estado a pagar miles de millones de pesos por “obras fantasmas”, pues acusó que habrían recibido “moches“.

Alejandro Armenta mencionó que la participación de dos o más personas para cometer un ilícito constituye delincuencia organizada, actos en los que –dijo– presuntamente incurrieron algunos exmandatarios.

En ese sentido, destacó que los “empresarios delincuentes” no calcularon que habría cambios en el máximo tribunal, que recientemente planteó la posibilidad de discutir y reabrir contratos sentenciados en firme, en los que se observen vicios recurrentes, generen un daño o deterioro.

Finalmente, señaló que los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen el compromiso de “no robar, no mentir y no traicionar”; por ello afirmó que cuenta con “calidad moral” para enfrentar a quienes estén implicados.

Editor: César A. García

