ASE no será garrote político ni negocio para alcaldes, advierte Armenta

La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla no debe ser garrote político ni negocio, aseveró el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien dijo a las y los presidentes municipales “que ni lo busquen” para liberar sus cuentas públicas.

Cuestionado sobre el proceso para la renovación de la persona titular de la ASE, el mandatario indicó que se mantiene atento a la revisión de perfiles que realiza el Legislativo.

Consideró que la Auditoría requiere de un titular serio, que no haga negocio a nombre del organismo, pues dijo que hubo quienes la convirtieron en “garrote político“, aunque tampoco debe haber impunidad.

“La rendición de cuentas es inherente al cargo, ni garrote político ni negocios a nombre de la Auditoría, nada de privilegios. Los que somos sujetos de revisión tenemos que comprobar el ejercicio del gasto sí o sí”, expresó.

En ese sentido, resaltó que no es hablándole al gobernador como se logra el cierre de un expediente a un presidente o una presidenta municipal, a quienes pidió que no lo busquen para intervenir a favor de ellos, pues no lo hará.

“Ni me busquen a mí para que les pasemos las cuentas, según ellos, con el libro blanco; eso se llama impunidad y corrupción“, apuntó.

Te puede interesar: Armenta inaugurará Casas “Por Amor a Puebla” en EU

Alejandro Armenta reconoció que el actual encargado de despacho de la ASE, Fidel Teomitzi Sánchez, es un hombre sensato y extraordinario, e incluso mencionó que en su momento emitió una convocatoria para que los ediles atendieran las observaciones de 2018 a 2021, a pesar de que ya podía proceder contra los que no comprobaron su gasto.

Indicó que algunos alcaldes le hablaron para pedirle que les “echara la mano“, pero les respondió que él no podía intervenir, pues fueron ellos quienes manejaron los recursos, por lo que sus contadores y tesoreros deben subsanar las observaciones.

Criticó que hay presidentes y presidentas municipales que se sienten patrocinados por partidos políticos y que creen que por tener “sangre guinda, tricolor, amarilla, naranja y azul” van a poder comprobar sus cuentas.

Sin embargo, señaló que ningún edil podrá decir que existe persecución política, pues se les dio una oportunidad más para aclarar sus gastos, aunque mencionó que algunos hicieron caso omiso a la oportunidad que se les dio.

En ese sentido, dijo que no habrá impunidad y si cometieron alguna irregularidad van a ser inhabilitados, por lo que si quieren seguir participando en la vida política –mencionó– lo mejor es que cumplan con la correcta rendición de sus cuentas públicas.

“Hay lamentablemente compañeros y compañeras de todos los partidos que no entienden que es inherente a su cargo la rendición de cuentas e hicieron caso omiso; a mí no me toca decir más que eso, hicieron caso omiso y no es con una llamada al gobernador (como se resuelve)”, sentenció.

#Puebla @armentapuebla_ Mier indicó que la persona titular de la ASE de Puebla debe tener claro que el organismo no debe servir como garrote político o negocio.



De paso, pide a ediles cumplir con la rendición de cuentas, "ni me hablen" para pedir que les aprueben sus… pic.twitter.com/i9cxhsTlOQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 2, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: