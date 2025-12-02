Armenta inaugurará Casas “Por Amor a Puebla” en EU

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que, después de su Primer Informe de Labores, viajará a los Estados Unidos para inaugurar la rehabilitación de las Casas “Por Amor A Puebla” en Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey y Chicago.

En conferencia de prensa, indicó que supervisará los servicios que se otorgan en dichos inmuebles; además, se reunirá con paisanos para expresarles personalmente el apoyo de su administración.

Comentó que los trabajos de intervención en las casas de representación están por concluir y dijo que la ubicada en Los Ángeles contará con una bodega para almacenar alimentos y albergue para los poblanos que lo requieran.

Mencionó que la casa en Nueva York fue reubicada en la zona del Bronx, y aseguró que su visita a la Unión Americana será de dos días, posiblemente después de rendir su primer informe, previsto para el próximo 13 de diciembre.

“Voy a hacer una visita relámpago; el mismo día voy a Los Ángeles, el mismo voy a inaugurar la de Nueva Jersey, que igual la arreglamos, y voy a visitar la de Nueva York, que la reubicamos a la zona de El Bronx, y abrimos la casa de Chicago, que es la más reciente de las cuatro”, expresó.

Asimismo, el mandatario descartó una próxima gira de trabajo a Alemania para reunirse con representantes de las armadoras instaladas en Puebla: Audi y Volkswagen.

No obstante, resaltó que existe una relación cercana con ambas firmas e incluso comentó que “hay buenas noticias” relacionadas con las plantas en San José Chiapa y Cuautlancingo, aunque prefirió reservarse los detalles.

