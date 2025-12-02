Conductor ebrio intenta atropellar peregrinos en San Gabriel Chilac

Un conductor ebrio protagonizó un incidente vial en San Gabriel Chilac al intentar atropellar a peregrinos y chocar contra un transporte público, dejando lesionados y crisis nerviosa entre pasajeros.

El sujeto circulaba a exceso de velocidad por la avenida Rafael Ávila Camacho, donde rebasó imprudentemente a una procesión religiosa que descendía por la vía. Afortunadamente, ninguno de los peregrinos resultó herido.

Tras una denuncia ciudadana, elementos de Seguridad Pública iniciaron una persecución, ya que el conductor aceleró para huir e impactó varios vehículos en su trayecto.

Finalmente, su unidad colisionó contra un transporte público en la esquina de Rafael Ávila Camacho y Nicolás Bravo. Al sitio acudieron policías municipales y paramédicos de San Gabriel Chilac, quienes atendieron a las personas lesionadas.

El responsable fue detenido y puesto a disposición de las autoridades para deslinde de responsabilidades.

