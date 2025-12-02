“Disfrazan” a Miguel Hidalgo de árbol navideño en Chapulco

La polémica decoración navideña que fue instalada en la plaza cívica de Chapulco generó molestia entre los habitantes, luego de que autoridades municipales decidieron cubrir la escultura de Miguel Hidalgo y Costilla para simular un pino de Navidad.

Fue en redes sociales donde circularon imágenes que muestran cómo el monumento, ubicado en la explanada central, donde se realizan actos cívicos y conmemorativos, fue envuelto con materiales y adornos navideños para ocultarlo por completo, formando la silueta de un pino.

#Municipios PARECE ELOTE ¿NO? El ayuntamiento de Chapulco fue objeto de críticas por poner decoración de "árbol" de Navidad sobre el monumento a Miguel Hidalgo, ubicado en la plaza cívica.



Habitantes han expresado su molestia por lo que han considerado una falta de respeto a… pic.twitter.com/D0S8At4Qx8 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 2, 2025

Las opiniones ante tal hecho estuvieron divididas, ya que, mientras algunos ciudadanos exigen al Ayuntamiento retirar el adorno y preservar el respeto a los símbolos históricos, otros consideran que se trata solo de una decoración temporal y piden no exagerar, recordando que existen problemas más serios en la comunidad.

Hasta el momento, la administración municipal que encabeza el alcalde Marcelino Martínez Cuervas no ha dado una postura oficial sobre la decisión de incluir el monumento dentro del montaje navideño ni las razones para cubrir la escultura del padre de la patria.

