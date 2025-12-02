De nueve disparos asesinan a un hombre Petlalcingo

El cuerpo sin vida de un hombre con nueve disparos fue encontrado en un camino de terracería del municipio de Petlalcingo; se presume que este ataque pudo haber sido parte de un ajuste de cuentas.

La víctima de aproximadamente 35 años de edad fue encontrado durante el transcurso del lunes, cuando ciudadanos que caminaban por la zona de “La Hortaliza” llamaron a emergencias para informar sobre su localización.

Agentes de la Policía Municipal y Estatal, arribaron hasta la escena, donde confirmaron el deceso de la víctima y señalaron que recibió al menos nueve disparos de arma de fuego.

Tres impactos se encontraron en la espalda del hoy occiso, tres más en el pecho y los restantes en la zona de la cabeza.

La víctima fue identificada como Fernando Miguel V., y su cuerpo fue llevado a Acatlán de Osorio, donde se iniciaron las investigaciones de ley para conocer más sobres el móvil del crimen.

