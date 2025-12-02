Alejandro Armenta presentará su Informe de Labores el 13 de diciembre

El Primer Informe de Labores del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se presentará el próximo sábado 13 de diciembre.

Así lo adelantó Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

En entrevista, señaló que inicialmente se había considerado el 11 de diciembre, pero la fecha tuvo que ser modificada debido a que el mandatario participará en una reunión nacional de seguridad ese día.

En ese sentido, indicó que solo falta la confirmación oficial de la agenda del gobernador, pero prevén que el 13 de diciembre acudirá a la sede del Poder Legislativo.

Tal vez te interese: Pável Gaspar niega ruptura interna en Morena tras reaparición de AMLO

En el evento protocolario, hará la entrega oficial de su Primer Informe de Gobierno, cumpliendo con el plazo legal que vence el día 15 de diciembre.

“Falta que hoy me confirmen, pero estará el 13 de diciembre; recuerden que tiene hasta el 15 para realizarlo y estamos esperando al gobernador con gusto”, comentó.

El coordinador de la bancada de Morena anticipó que el primer informe de Armenta se centrará en los avances logrados en áreas clave como obra comunitaria, apoyo al campo y seguridad.

Destacó el trabajo del mandatario, al que calificó como un “gobernador de tierra” por su constante recorrido en los municipios para la entrega de apoyos y programas sociales.

Editor: Renato León

Te recomendamos: