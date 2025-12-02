Dua Lipa enciende al público mexicano en su primera fecha en el país

Dua Lipa ofreció un concierto el lunes 1 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP de la Ciudad de México, dentro de su Radical Optimism Tour. La noche se caracterizó por una producción masiva y una duración superior a las dos horas.

La producción destacó por su escala y precisión. Pantallas monumentales, coreografías sincronizadas y cambios de vestuario sostuvieron la energía durante todo el show. El sonido y la iluminación trabajaron en conjunto para transformar el estadio en una pista de baile bajo el cielo nocturno.

El repertorio incluyó los éxitos que el público esperaba, entre ellos Levitating, Don’t Start Now y New Rules. La artista alternó momentos de alta intensidad con pasajes más íntimos que permitieron apreciar su voz en directo. También hubo pequeñas variaciones en el setlist pensadas para el público local.

Uno de los momentos más comentados fue la canción sorpresa en español. Dua Lipa interpretó Bésame Mucho, el clásico de Consuelo Velázquez, y esa interpretación provocó ovaciones y se viralizó en redes sociales. El gesto fue leído por la prensa como un homenaje sentido a la tradición musical mexicana.

