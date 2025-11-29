Ariana Grande vuelve a rechazar comentarios sobre su apariencia física

La cantante y actriz Ariana Grande compartió este sábado en sus historias de Instagram un mensaje contra los comentarios sobre su apariencia física, calificándolos de “peligrosos” al querer hablar sobre el físico de una persona.

La estrella de “Wicked” republicó una entrevista de promoción de la primera película del año pasado. No obstante, reiteró que la sociedad tiene una comodidad indebida al opinar sobre cuerpos, salud o presentaciones ajenas.​

“En la sociedad actual, hay una comodidad que no deberíamos tener: comentar sobre las apariencias de los demás, su apariencia, lo que creen que sucede tras bastidores, su salud o cómo se presentan”, afirmó durante la entrevista.

Por su parte, Ariana destacó su suerte por tener un sólido sistema de apoyo y aseguró que ya no acepta esos temas en su vida. Asimismo, señaló que ha recibido tales críticas desde que comenzó su carrera en su adolescencia.

Los rumores sobre su delgada figura preocupan a fans desde la promoción de ‘Wicked‘ en 2024 y ‘Wicked For Good‘ este año. Sin embargo, parece ser que ella no aprecia ni los comentarios con supuestas buenas intenciones.​

En 2023, la intérprete de ‘Thank U Next’ explicó que su aparente peso “saludable” en años anteriores era en realidad el “punto más bajo de su vida“. Afirmó haber tomado antidepresivos, beber alcohol y comer mal durante esa etapa.​

“resharing this from last year ♡ as a loving reminder to all” — ariana grande via instagram stories pic.twitter.com/m5sSMX2HGO — Ariana Grande Today (@ArianaToday) November 29, 2025

