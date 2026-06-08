Esther Martínez propone garantizar agua en asentamientos irregulares

Con el propósito de garantizar el derecho humano al agua y asegurar condiciones mínimas de subsistencia, salud, higiene y dignidad para las personas que habitan en asentamientos humanos irregulares, la diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de Puebla y de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla.

La propuesta establece que los prestadores de servicios públicos deberán suministrar agua potable mediante vehículos cisterna, cuando sea indispensable, para garantizar el mínimo vital de agua para uso personal y doméstico, incluso en zonas con carencia de infraestructura hídrica suficiente y en asentamientos humanos que carezcan de regularización.

Asimismo, plantea que, en la prestación de este servicio, se otorgue prioridad a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, así como a niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con discapacidad; integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos, y hogares encabezados por mujeres.

La iniciativa de la diputada Esther Martínez señala que la falta de regularización del suelo, de título de propiedad o de documentos convencionales para acreditar el domicilio no debe ser motivo para negar el abastecimiento provisional de agua potable cuando estén en riesgo la subsistencia, la salud, la higiene o la dignidad humana.

Entre los puntos relevantes de la propuesta se encuentran la incorporación de mecanismos flexibles para acreditar la residencia efectiva en los asentamientos, así como la obligación de que las autoridades implementen, de manera coordinada y progresiva, programas de infraestructura intermedia que incluyan depósitos comunitarios, sistemas de cloración, hidrantes provisionales y puntos seguros de distribución de agua.

La propuesta legislativa contempla reformas a los artículos 90 y 91, así como la adición de los artículos 91 Bis, 91 Ter, 91 Quáter, 91 Quinquies y 91 Sexies de la Ley del Agua para el Estado de Puebla. Asimismo, plantea modificaciones al artículo 3 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla.

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