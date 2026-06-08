DIF Puebla Capital entrega 25 sillas de ruedas en Unidad Médica Integral

Reafirmando su compromiso con la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, por medio del Sistema Municipal DIF (SMDIF), a cargo de MariElise Budib, entregó 25 sillas de ruedas en la Unidad Médica Integral.

Dicha acción fue posible gracias al compromiso social de Grupo AB Agentes de Seguros, empresa que donó los apoyos funcionales, con el objetivo de contribuir a mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas que lo requieren.

La presidenta del DIF Puebla Capital, MariElise Budib destacó la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para generar acciones que impacten de manera positiva en la vida de las y los poblanos, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Reconozco y vuelvo a agradecer de manera muy especial a grupo AB por sumarse a este esfuerzo. Para nosotros es muy valioso contar con empresas que, además de crecer, deciden involucrarse y ser parte de este trabajo, apoyando a las y los poblanos. Este tipo de colaboración realmente hace la diferencia y nos permite llegar a más personas. Detrás de cada apoyo hay una historia, hay necesidades reales, hay un gran esfuerzo por salir adelante y para nosotros en el DIF es lo que más nos importa”, afirmó MariElise Budib.

Por su parte, el fundador y propietario de Grupo AB, David González reconoció el trabajo diario de la actual administración y agradeció el hacer alianzas con el Gobierno de la Ciudad. “Agradecemos desde luego al presidente municipal, Pepe Chedraui, a su esposa MariElise Budib, Alejandro Cortés y desde luego a todo el equipo del DIF que hace posible esto. Para nosotros es un evento trascendental poder contribuir con ustedes, de alguna manera mejorar o devolverles la movilidad que es tan importante y con ella facilitarles a sus familiares que también tengan un espacio de libertad, para trabajar y aliviar la carga de su vida cotidiana” señaló.

Finalmente, el director general del DIF Puebla Capital agradeció a la empresa de seguros y asesoría financiera por brindar su confianza, y hacer sinergia con el DIF Puebla Capital, asegurando que su esfuerzo y compromiso social demuestran que la suma de voluntades puede transformar vidas.

Es así, como el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, acerca servicios, apoyos y programas que promueven la inclusión y la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad y sus familias, con el firme propósito de mejorar su calidad de vida.

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