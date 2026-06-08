UDLAP inicia taller-residencia “Bajo la pirámide” con diez jóvenes escritores

Con la llegada de diez jóvenes escritores provenientes de distintas regiones del país, este lunes comenzaron las actividades de la tercera edición del taller-residencia Bajo la pirámide, un programa de formación y creación literaria impulsado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en el cual los participantes desarrollarán sus proyectos en un entorno dedicado a la escritura, y con el acompañamiento creativo y la tutoría de los reconocidos autores Mónica Nepote y Julián Herbert.

La residencia ofrece a los participantes la oportunidad de trabajar de manera intensiva en sus obras dentro del campus de la UDLAP, un espacio que combina áreas verdes, riqueza histórica, arquitectura emblemática e infraestructura de primer nivel, condiciones que favorecen el proceso creativo y el diálogo literario.

En esta edición participan Rodrigo Lichtle Ventosa (Puebla), Ariatna Gámez Soto (Estado de México), Erandi Meilén Yáñez Gaitán (Ciudad de México), Keren Serés (Puebla), Ángel de Jesús Bonilla Bañuelos (Puebla), Mariana del Vergel (Aguascalientes), Greta Ramos (Tamaulipas), Eui Chin Talamantes (Yucatán), Adrián Cabrera Rodríguez (Estado de México) y Giselle Donají González Camacho (Chiapas).

Además del trabajo de escritura individual y las sesiones con los tutores, el programa incluye un circuito de aprendizaje compartido, en el que cada escritor residente dialogará con estudiantes de la Licenciatura en Literatura. Sus trabajos comenzaron este lunes con una clase-taller en la que Adrián Cabrera Rodríguez invitó a los participantes a aprovechar la diversidad de perspectivas presentes en el encuentro. “Van a encontrar muchas similitudes, pero también contradicciones. Lo más valioso es escuchar esas distintas voces porque hablamos desde lo que hemos vivido y leído. Incluso las diferencias pueden convertirse en una provocación para cuestionar y retar su propia mirada”, expresó durante el arranque de actividades.

Por las tardes, los tutores trabajarán con los residentes y, sumado a esto, el jueves 11 de junio a las 12 horas Mónica Nepote impartirá una charla dirigida tanto a estudiantes y profesores universitarios como a jóvenes de preparatoria interesados en la literatura. El 18 de junio tocará el turno de Julián Herbert; ambas pláticas serán en el Auditorio Julio Penagos.

En esta tercera edición también se suman nuevas participaciones y actividades. Por un lado, cinco estudiantes de la BUAP se encuentran participando en las actividades diarias de este taller-residencia; por su parte, Gabriel Galaviz, egresado de la Licenciatura en Literatura de la UDLAP, impartirá un taller a estudiantes de preparatoria el 11 de junio, mientras que, el 18 de junio los residentes de la tercera edición de Bajo la Pirámide realizarán una lectura de textos en Capilla del Arte UDLAP.

De esta forma, Bajo la Pirámide se convierte en una experiencia de formación literaria única, ya que, al mismo tiempo de ser una residencia para escritores, es un espacio de acercamiento al mundo profesional para los estudiantes.

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