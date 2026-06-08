Mundial en Norteamérica coincide con revisión del T-MEC

La Copa Mundial de Futbol 2026 no solo será un acontecimiento deportivo de alcance global, sino también un evento con profundas implicaciones geopolíticas para México, Estados Unidos y Canadá. Así lo explica el Dr. Edmundo Meza Rodríguez, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla y especialista en estudios de Norteamérica, quien destacó que la realización conjunta del torneo coincide con un momento estratégico para la región: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el especialista, durante los primeros días de julio comenzarán reuniones clave entre representantes de los tres países para discutir el futuro del acuerdo comercial. En este contexto, el Mundial se convierte en una muestra tangible del nivel de integración regional alcanzado en temas como seguridad, movilidad fronteriza, estrategias comerciales y coordinación logística.

El académico explicó que la organización del torneo permitirá observar la capacidad de los tres países para trabajar de manera coordinada frente a desafíos compartidos. Aspectos como el tránsito de millones de visitantes, los sistemas de visado, la seguridad internacional y la infraestructura de transporte serán indicadores del grado de cooperación existente en Norteamérica.

La Copa Mundial 2026 será mucho más que un evento deportivo: pondrá a prueba la capacidad de cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá en temas estratégicos como seguridad, movilidad, comercio e integración regional.

Sin embargo, el Mundial también presenta desafíos importantes. Desde la investigación universitaria, se han identificado fenómenos asociados a este tipo de eventos, como procesos de gentrificación, incrementos en los precios de bienes y servicios, así como inversiones enfocadas en infraestructura temporal que no siempre generan beneficios duraderos para las comunidades anfitrionas.

En términos económicos, el torneo traerá oportunidades para diversos sectores productivos. El turismo, el comercio y múltiples actividades vinculadas a los servicios podrían experimentar un incremento significativo durante el desarrollo de la competencia. Incluso sectores que han resentido los efectos de la inflación, como el comercio informal, podrían beneficiarse temporalmente de la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

No obstante, el especialista advirtió que los beneficios económicos no se distribuirán de manera homogénea. Gran parte de las ganancias se concentrará en las ciudades sede y en grandes corporaciones vinculadas a la organización del evento. Además, la mayor proporción de partidos y encuentros decisivos se realizará en Estados Unidos, lo que coloca a México en una posición secundaria dentro de la estructura general del torneo.

A pesar de ello, el Mundial representa una oportunidad para fortalecer la cooperación regional y proyectar una imagen de integración entre los países de Norteamérica. En un escenario internacional marcado por tensiones económicas y políticas, el éxito de la justa deportiva podría convertirse en un referente positivo para los procesos de diálogo y colaboración que acompañarán la revisión del T-MEC.

Te recomendamos: