Ratifican condena de 45 años por feminicidio en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 45 años de prisión contra Mauricio N., declarado penalmente responsable del delito de un feminicidio cometido el 23 de junio de 2016. Los hechos ocurrieron cuando la víctima salió de su domicilio por la mañana para llevar a su hija a la escuela, y en compañía del sentenciado se trasladó al fraccionamiento Condominios del Valle.

Ambos fueron vistos discutiendo frente a una caseta de mantenimiento situada al interior del conjunto habitacional, donde, según las investigaciones, Mauricio N. privó de la vida a la mujer y posteriormente abandonó el cuerpo dentro de la caseta en un intento por ocultar el crimen.

Las diligencias ministeriales, periciales y de campo realizadas por la Fiscalía permitieron reunir elementos de prueba científicos, testimoniales y documentales que acreditaron la responsabilidad penal del acusado.

La autoridad judicial valoró el material probatorio e impuso a Mauricio N. una pena de 45 años de prisión, además del pago de la reparación del daño moral, medidas de compensación y lucro cesante, cuya cuantificación se realizará en la etapa de ejecución de sentencia.

El juez también ordenó medidas de atención psicológica para las víctimas indirectas, acciones orientadas a garantizar la no repetición de los hechos, terapia psicológica para el sentenciado, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena impuesta.

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