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lunes, junio 8, 2026
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Pepe Chedraui verifica limpieza en Parque Vicente Suárez

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Redaccion Oronoticias
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Como parte de los trabajos para mantener espacios públicos limpios y dignos para la ciudadanía, el alcalde Pepe Chedraui verificó la Jornada de Limpieza realizada en la zona del Parque Cadete Vicente Suárez, esquina de la 31 Sur con Av. 25 Pte. en Santa Cruz los Ángeles.

El personal del Organismo Operador del Servicio De Limpia llevó a cabo labores de barrido manual, retiro de residuos sólidos y mantenimiento del espacio público en beneficio de la imagen urbana para todas y todos.

“El día de hoy el equipo del Organismo Operador del Servicio de Limpia realizó la jornada de limpieza en el Parque Cadete Vicente Suárez, de la colonia Santa Cruz los Ángeles, un esfuerzo que ayuda a conservar en buen estado el punto de encuentro de muchas familias poblanas”, escribió el edil en sus redes sociales.

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