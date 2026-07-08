Continúa entrega de apoyos a damnificados por lluvias en Puebla

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, mantiene la entrega de enseres domésticos a las personas damnificadas por la lluvia atípica registrada el pasado domingo 28 de junio. En esta ocasión, los apoyos fueron distribuidos entre vecinas y vecinos del Centro Histórico, específicamente de la 2 Oriente y del Bulevar 5 de Mayo.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía y brindar apoyo a quienes más lo necesitan, contribuyendo a que las familias afectadas puedan recuperar, de manera gradual, sus condiciones de bienestar y continuar con sus actividades.

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