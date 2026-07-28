Inauguran el Festival Máster de Voleibol en la capital de Puebla

Como parte del compromiso por fortalecer el deporte y consolidar a la capital poblana como un referente nacional en la organización de eventos de gran impacto, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno del Estado inauguraron el Festival Máster de Voleibol, competencia que por primera ocasión tiene como sede la capital poblana.

Durante la ceremonia inaugural, realizada en el Centro Expositor de Puebla, autoridades estatales, municipales, representantes de la Federación Mexicana de Voleibol, atletas y familias dieron la bienvenida a miles de participantes que, durante seis días de competencia, disputarán encuentros en diferentes categorías, además de generar una importante derrama económica y promover el turismo deportivo en la ciudad.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, felicitó a las y los participantes y reconoció el trabajo conjunto con el gobernador Alejandro Armenta para hacer posible esta competencia. Asimismo, destacó su compromiso con el impulso al deporte, dio la bienvenida a las y los asistentes provenientes de distintas entidades y los invitó a disfrutar de la riqueza gastronómica, turística y cultural que ofrece Puebla.

“Estamos comprometidos con el deporte; por eso hoy nos encontramos en este gran Centro Expositor. Sean bienvenidas y bienvenidos a Puebla, disfruten de su gastronomía, de su turismo, de su economía y de todo lo que ofrece nuestro estado. Ojalá se la pasen muy bien y disfruten este gran evento de voleibol en favor de las y los ciudadanos de México”, expresó.

En representación del gobernador, Alejandro Armenta, Gabriela Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud del Estado de Puebla, destacó que este tipo de eventos fomentan la convivencia a través del deporte y promueven el acceso para todas y todos.

A través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), y en un esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado, este encuentro deportivo reúne a más de 730 equipos provenientes de 30 estados de la República Mexicana, convirtiéndose en uno de los festivales de voleibol máster con mayor convocatoria a nivel nacional.

El Festival Máster de Voleibol es un evento avalado por la Federación Mexicana de Voleibol y representa un hecho histórico para Puebla, al ser la primera ocasión en que la entidad alberga una competencia de estas dimensiones en la categoría máster.

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