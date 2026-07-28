Congreso de Puebla busca regular celulares e IA en escuelas

El Congreso del Estado busca regular el uso de teléfonos celulares y el alcance de la inteligencia artificial (IA) en las escuelas de Puebla, con el fin de proteger el bienestar de los estudiantes y evitar riesgos en el entorno digital.

Actualmente, al menos 16 entidades federativas en el país cuentan con reformas legales que norman o limitan los dispositivos móviles en aulas de educación básica.

A nivel federal, la Secretaría de Educación (SEP) afina una propuesta para regular el tema en todas las escuelas del país, con la realización de foros y consultas con docentes, especialistas y familias.

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el 70 por ciento de los padres de familia apoya la regulación, pero sin eliminar las herramientas digitales orientadas a la enseñanza.

En el ámbito local, la presidenta de la Comisión de Educación en el Poder Legislativo, Floricel González González, se pronunció a favor de establecer un marco normativo para acotar el uso de tecnología en los planteles a fines pedagógicos.

La legisladora subrayó que la falta de regulación expone a niñas, niños y adolescentes a dinámicas como el ciberacoso o el contacto con desconocidos durante la jornada escolar.

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“No se trata de negarnos ni de prohibir, sino de buscar el equilibrio para hacer un buen uso de la tecnología. Las emergencias y la comunicación con los padres pueden canalizarse sin interferir en el aprendizaje”, señaló.

La legisladora sugirió el resguardo de equipos durante las clases o el uso de los canales directos de las direcciones escolares en caso de emergencias familiares.

Respecto al uso creciente de plataformas de inteligencia artificial para tareas por parte de estudiantes, la diputada advirtió sobre los riesgos sin una verificación previa o sustento de los contenidos.

Señaló que, si bien la IA constituye un recurso útil con fines didácticos, su uso desmedido puede mermar el criterio de las y los jóvenes en situaciones o trabajos reales.

“No todo lo que arroja la inteligencia artificial se puede tomar como verdad absoluta. Si solo metemos el tema y esperamos que la herramienta lo resuelva todo, estamos coartando el pensamiento crítico y analítico de los jóvenes”, puntualizó.

Editor: César A. García

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