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DIF de San Andrés Cholula inaugura farmacia de bajo costo

Por:
Amaury Jiménez
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La farmacia del DIF de San Andrés Cholula busca facilitar el acceso a medicinas de bajo costo. / Foto: Especial.

Con el objetivo de apoyar la economía familiar en momentos difíciles, principalmente en temas de salud, el municipio de San Andrés Cholula, en coordinación con autoridades del DIF municipal, puso en marcha una farmacia con precios accesibles para los sanandreseños que realmente lo necesiten.

La inauguración de la farmacia, ubicada en las instalaciones del DIF municipal, estuvo encabezada por la edil Lupita Cuautle Torres, en compañía de la titular del Sistema Municipal DIF, Aurora Tlatehui Cuautle, quienes dieron a conocer que el objetivo de este espacio es facilitar el acceso a medicamentos a bajo costo.

Este establecimiento ofrecerá fármacos del cuadro básico hasta un 10 por ciento más económicos que en farmacias comerciales, en apoyo a familias, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

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La edil señaló que la inversión destinada a esta obra fue de 600 mil pesos; sin embargo, destacó que la finalidad es contribuir a la economía familiar, al contar a partir de este momento con una farmacia que ofrecerá medicamentos del cuadro básico a precios accesibles.

Asimismo, señaló que, además de ampliar el acceso a medicamentos, esta acción busca fortalecer la atención social que brinda el municipio, favoreciendo la salud y el bienestar de las y los habitantes de San Andrés Cholula mediante descuentos para quienes más lo necesiten.

La farmacia del Sistema Municipal DIF de San Andrés Cholula operará de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Editor: César A. García

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