Zacatlán inicia consulta pública del Plan de Desarrollo Urbano

A fin de garantizar un municipio más ordenado, con planeación, crecimiento sustentable y cuidado del medio ambiente, este día fue presentado el anteproyecto para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zacatlán, el cual tenía 29 años sin ninguna modificación, desde 1996.

Este anteproyecto fue presentado en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, que es presidido por la alcaldesa Bety Sánchez. Este órgano colegiado aprobó la publicación de la convocatoria de consulta pública en el periódico El Sol de Puebla, así como en el portal web del Ayuntamiento de Zacatlán, para que académicos, los sectores de la sociedad y la población en general puedan participar con sugerencias, recomendaciones, retroalimentación a este anteproyecto.

En entrevista, el director de Planeación del municipio, Juan Manuel López Arroyo, recordó que este anteproyecto se construyó a través de distintas mesas de trabajo que se llevaron a cabo en el Palacio Municipal, sobre vivienda, movilidad, cuidado del medio ambiente, entre otros temas. Una vez que se concluyeron estas mesas de trabajo, se realizó el diagnóstico del municipio y se envió a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para su valoración.

Desde enero a la fecha, la Dirección de Desarrollo Urbano e Impacto Ambiental de la dependencia estatal empezó a trabajar en este anteproyecto para enriquecerlo de acuerdo con lo que marca la ley.

Ahora, se pasará a la etapa de proyecto, para lo cual las personas interesadas en participar en la consulta pública deben revisar el documento que estará disponible en la Dirección de Planeación o en el sitio web del Ayuntamiento del 30 de julio al 31 de agosto.

Además, se realizarán dos foros de consulta pública: el primero de ellos el 3 de agosto a las 5 pm, en el Salón 1888 del Palacio Municipal, y el 31 de agosto en el mismo salón, a las 12 pm, para posteriormente integrar los resultados de ambos ejercicios democráticos en el documento final. Una vez concluyendo esta etapa, la Secretaría de Medio Ambiente emitirá el Dictamen de Congruencia, avalando el proyecto para su publicación.

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