Lupita Cuautle inaugura Farmacia del DIF en San Andrés Cholula

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud y apoyar la economía de las familias, la presidenta municipal, Lupita Cuautle, inauguró la Farmacia del Sistema Municipal DIF “Abriendo Puertas a la Salud”, un espacio que ofrecerá medicamentos del cuadro básico a precios muy accesibles para contribuir a la continuidad de los tratamientos médicos de la población.

Durante la apertura, la edil destacó que la salud es un derecho fundamental y que este nuevo servicio representa una acción concreta para ampliar el acceso a medicamentos de calidad a un menor costo, especialmente para quienes enfrentan dificultades para adquirirlos. Señaló que la farmacia forma parte del compromiso de su administración con el bienestar de las y los sanandreseños, brindando atención cercana, profesional y solidaria.

Por su parte, Aurora Tlatehui Cuautle, directora general del Sistema Municipal DIF (SMDIF), informó que la Farmacia contará con medicamentos del primer cuadro de salud para atender padecimientos agudos y enfermedades crónico-degenerativas, entre ellos analgésicos, antibióticos, antihistamínicos, antivirales, medicamentos inyectables, oftálmicos, óticos, nasales, suplementos alimenticios y otros de uso frecuente a precios accesibles.

La farmacia “Abriendo Puertas a la Salud” brindará atención de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, consolidándose como una alternativa para mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el acceso oportuno a la salud en el municipio.

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