Camioneros de CMIT protestan por supuesta exclusión del Mega Bachetón

Un grupo de aproximadamente 25 camioneros afiliados a la Confederación Mexicana Independiente de Trabajadores (CMIT) de los municipios de Tehuacán, Santiago Miahuatlán, Chapulco y Nicolás Bravo se manifestó la mañana de este lunes sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura del rastro de aves, para expresar su inconformidad por haber sido excluidos de las obras del programa federal “Mega Bachetón 2026”.

En el marco de la protesta, que se desarrolló de manera pacífica y sin bloqueo de la circulación, integrantes de la CMIT señalaron que en la región existen más de 100 camioneros que esperaban participar en estos trabajos.

Aseguraron que con anticipación solicitaron ser considerados en el proyecto, pero los acuerdos no fueron respetados, ya que actualmente a Tehuacán están arribando góndolas con material para las labores de bacheo provenientes de otros municipios, principalmente de Tecamachalco y la ciudad de Puebla, pertenecientes al sindicato “Mariano Escobedo”, situación que genera descontento en el gremio local.

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#Puebla 🛣️ La Confederación Mexicana Independiente de Trabajadores (CMIT) informó que se llevará a cabo el cierre de la carretera federal en el tramo Tehuacán–Límite de los estados Puebla/Veracruz, como medida de presión ante la falta de acuerdos relacionados con la obra de… pic.twitter.com/8SoVOoETHc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 27, 2026

Los agremiados señalaron que la principal molestia radica en la falta de oportunidades laborales para los transportistas de la región, quienes llevan varios meses sin trabajo y ahora se sienten desplazados por unidades foráneas.

Las obras contemplan un tramo menor a los 18 kilómetros, por lo que consideran que los camioneros locales tienen la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos.

Ante esta situación, el gremio buscará hacer llegar su inconformidad a las autoridades federales para que sean tomados en cuenta en la ejecución del programa y se respeten los compromisos previamente establecidos.

La circulación sigue abierta, ya que los conductores no han bloqueado la vialidad. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, los quejosos amenazan con cerrar la circulación hasta ser atendidos.

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