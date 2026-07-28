Trump minimiza importancia del T-MEC para Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia al afirmar que el T-MEC representa un “beneficio” principalmente para México y Canadá, mientras que, desde su perspectiva, su país no depende del acuerdo comercial. Sus declaraciones surgieron a partir de una entrevista en la que reiteró su postura de priorizar la producción nacional.

El mandatario señaló que preferiría un modelo comercial con menor dependencia de los tratados internacionales y aseguró que Estados Unidos cuenta con la capacidad suficiente para fortalecer su economía sin necesidad de mantener el esquema actual del acuerdo regional. Además, insistió en que su prioridad es impulsar la industria y el empleo dentro de su territorio.

Las declaraciones llegan en un momento clave para la relación económica entre los tres países, ya que el tratado atraviesa un proceso de revisión que ha estado acompañado por diferencias sobre temas comerciales, reglas de origen y medidas arancelarias. La postura de Washington mantiene la atención de los sectores productivos de Norteamérica.

Te puede interesar: ¿Celular por suscripción? Apple lanza programa de renta de dispositivos en EU

En ese sentido, especialistas consideran que cualquier modificación al acuerdo podría tener efectos importantes en industrias como la automotriz, la manufacturera y las exportaciones, debido a la estrecha integración de las cadenas de suministro de México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el gobierno mexicano ha reiterado su disposición de mantener el diálogo y alcanzar acuerdos que brinden certidumbre al comercio regional. La administración federal ha destacado la importancia del tratado para preservar la competitividad y fortalecer la integración económica de América del Norte.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos: