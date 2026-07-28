“Betty, la fea” regresará con nueva temporada y nuevo nombre

Los seguidores de “Yo soy Betty, la fea” volverán a encontrarse con uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Prime Video confirmó el estreno de la tercera temporada de la secuela, la cual llegará con un nuevo nombre: “Betty: Más fea que nunca”, marcando el inicio de una nueva etapa para la historia.

La plataforma reveló que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 28 de agosto, fecha en la que la temporada completa podrá verse de manera simultánea en más de 240 países y territorios. El anuncio estuvo acompañado por un avance oficial que despertó gran expectativa entre los fanáticos de la producción.

Aunque no se dieron detalles sobre el motivo del cambio de título, la nueva entrega promete presentar una versión renovada de Beatriz Pinzón Solano, enfrentando desafíos personales y profesionales que marcarán un nuevo rumbo en su historia, sin perder el estilo que convirtió a la franquicia en un fenómeno internacional.

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Además del regreso de Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la producción traerá nuevamente a personajes entrañables que formaron parte de la historia original, incluso el llamado “Cuartel de las Feas”.

Desde su regreso en formato de serie, la historia de Betty ha logrado conquistar a nuevas generaciones y mantener el interés de quienes siguieron la telenovela desde finales de los años noventa. Su mezcla de humor, drama y romance continúa posicionándose como una de las producciones más exitosas de habla hispana.

La expectativa entre el público sigue creciendo y todo apunta a que esta nueva temporada buscará sorprender con historias inéditas, reencuentros y giros que mantendrán viva la esencia de Betty.

Editor: Arturo Medina

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