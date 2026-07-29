Muere hombre de 31 años en vía pública al sur de Puebla

La tarde de este martes, un hombre de 31 años de edad perdió la vida mientras se encontraba en la vía pública de la colonia Guadalupe Hidalgo, al sur de la capital poblana. Aunque de manera preliminar las autoridades no detectaron indicios de violencia, la causa oficial del fallecimiento permanecerá bajo investigación hasta que se practique la necropsia de ley.

El deceso ocurrió sobre el cruce de la 11 Sur y la calle Cuauhtémoc, donde vecinos solicitaron la presencia de paramédicos al observar que el hombre permanecía inconsciente frente a un inmueble. Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia realizaron una valoración, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La información obtenida durante las primeras diligencias refiere que horas antes el ahora fallecido había requerido atención médica tras presentar un malestar físico. Habitantes de la zona señalaron que era conocido por enfrentar problemas de adicción, situación que ya había motivado intervenciones previas de los servicios de emergencia.

Te puede interesar: Hallan a hombre sin vida en barranca de colonia Santa Catarina

Durante la inspección inicial, las autoridades descartaron lesiones visibles o señales de una agresión, por lo que una de las principales líneas de investigación contempla que el fallecimiento pudiera estar relacionado con complicaciones asociadas al consumo de sustancias; sin embargo, este escenario aún no ha sido confirmado de manera oficial.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente. Será el dictamen emitido por el Servicio Médico Forense (SEMEFO) el que establezca con precisión la causa de la muerte y permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Editor: César A. García

Te recomendamos: