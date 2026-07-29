San Andrés Cholula y CANACOPE firman convenio de colaboración

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico del municipio y generar mayores oportunidades para las y los emprendedores, comerciantes y personas buscadoras de empleo, la presidenta municipal, Lupita Cuautle, encabezó la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de San Andrés Cholula y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Puebla (CANACOPE).

Durante el acto protocolario, la edil destacó que la suma de esfuerzos entre el gobierno municipal y el sector empresarial permite construir una economía más sólida, competitiva e incluyente, mediante acciones que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas, al tiempo que se amplían las oportunidades de empleo formal para la población.

Como parte de este convenio, el Ayuntamiento y CANACOPE trabajarán de manera coordinada para implementar programas gratuitos de capacitación empresarial, conferencias, cursos y talleres dirigidos a emprendedoras, emprendedores y propietarios de negocios, con el propósito de fortalecer sus capacidades técnicas, administrativas y de gestión.

Asimismo, se impulsará la vinculación laboral a través de la Bolsa de Trabajo Municipal, difundiendo las vacantes de las empresas afiliadas a CANACOPE para acercar a las y los sanandreseños oportunidades de empleo formal que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan el crecimiento económico, fortalezcan al sector productivo y generen más oportunidades de desarrollo para las familias sanandreseñas.

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