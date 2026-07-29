Puebla reúne a 3 mil competidores en Campeonato de Charrería

En un ambiente familiar y de celebración por el deporte nacional, el gobernador Alejandro Armenta Mier asistió al Trigésimo Tercer Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas Puebla 2026, que se desarrolla en el Centro Expositor, donde expresó su deseo de que, tras el éxito de esta edición, la entidad sea considerada para albergar un próximo evento nacional de la Federación Mexicana de Charrería, con el Fórum Pensar en Grande como sede.

El ejecutivo estatal recibió la bienvenida de la coordinadora Nacional de Escaramuzas, Silvia Rodríguez Rodríguez, y del presidente del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, quien le entregó un sombrero de charro como muestra de reconocimiento y agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para la realización de este importante campeonato.

La justa reúne a 3 mil competidores distribuidos en 360 equipos, además de 63 participantes inscritos en la modalidad de Charro Completo. Las competencias corresponden a las categorías Dientes de Leche, Infantil A, Infantil B, Juvenil y Escaramuzas, así como Campeonato Monumental Infantil, Eliminatoria Juvenil y finales por categoría, con representación de las 31 entidades del país y de 18 estados de la Unión Americana.

Puebla cuenta con una destacada representación a través de equipos como San Martín, Granja La María Juvenil —campeón CONADE 2026—, Real de Santa Ana, El Recuerdo en sus categorías Infantil A y Dientes de Leche, Charros Rancho San Antonio, Rancho Guadalupe de Tlacotepec de Benito Juárez, 3 Ranchos, Marbec, Espuelitas Reales de San Juan, Potranquitas de Tlachichuca, Descendencia Charra, Charras del Valle y Charritas de Puebla, estas últimas con participación de exhibición. También compiten representantes poblanos en la modalidad individual de Charro Completo.

Las actividades del campeonato incluyen exhibiciones y competencias a las 10:00, 12:00, 13:00 y 16:00 horas, con Feria de Escaramuzas, Campeonato Monumental Infantil, charreadas, finales de Charro Completo y finales de Escaramuzas. La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo 9 de agosto, de 17:30 a 19:00 horas. Se estima la asistencia de más de 30 mil visitantes durante el evento.

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